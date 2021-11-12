Редькин — о контрольном спринте сборной России: видимо, Бабиков пока не очень готов

Олимпийский чемпион 1992 года в индивидуальной гонке Евгений Редькин прокомментировал результаты мужского контрольного спринта, который сегодня прошёл на сборах национальной команды в Ханты-Мансийске.



«В Ханты-Мансийске собрались практически сильнейшие ребята, учитывая ещё пятерых, которые уже сейчас находятся на сборах в горах. От многих можно было ожидать таких результатов. Были сложные погодные условия, порывистый ветер — кто-то с этим справился. В этом году была выбрана сложная трасса, у неё большой длинный подъём. Эту же дистанцию они побегут и завтра на масс-старте, поэтому будет ещё интереснее.



Мухамедзянов настрелял всего один штраф. Конечно, выделился Серохвостов: здорово пробежал и занял третье место с тремя кругами. Ошибки при стрельбе связаны не с самыми приятными погодными условиями: идёт снег с порывистым ветром. Ребятам нужно было проявлять всё своё мастерство. Бабиков промазал два последних выстрела, что стоя, что лёжа — в целом это не так много, но, видимо, пока Антон не очень готов», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме Мухамедзянов выиграл контрольный спринт на тренировке сборной России, Бабиков — седьмой