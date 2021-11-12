Анатолий Хованцев оценил перспективы Серохвостова после 3-го места в контрольной гонке

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением о шансах Даниила Серохвостова выступить на этапах Кубка мира в сезоне-2021/2022. Сегодня, 12 ноября, Серохвостов с тремя промахами стал третьим в контрольной гонке, проиграв Ильназу Мухамедзянову и Александру Поварницыну.

«По Серохвостову я уже говорил, что надо смотреть на его стрельбу, которая не всегда идеальная. А по скорости вопросов нет к нему, конечно.

Рано ли ему на Кубок мира? Не думаю, что ему рано. Возможно, его сначала поставят на Кубок IBU, а оттуда уже возьмут на Кубок мира, если он продолжит показывать такие скорости. Конечно, он заслуживает внимания. Надо ещё дождаться завтрашнего дня и учитывать, что всё-таки в Ханты-Мансийске не бежали лидеры сборной. Вот сравнить бы его скорость с ними», — цитирует Хованцева «РИА Новости Спорт».