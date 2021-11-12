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Йоханнес Бё пропустит предсезонный турнир в Шушене из-за простуды

Йоханнес Бё пропустит предсезонный турнир в Шушене из-за простуды
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Норвежец Йоханне Бё отказался от выступления на турнире в Шушене, который традиционно откроет очередной биатлонный сезон. Как сообщает NRK, причиной такого решения стала простуда, которая не помешает Бё выступить на первом этапе Кубка мира.

Гонки в Шушене пройдут 13-14 ноября. На старт выдут биатлонисты из сборных Норвегии, Франции и Чехии. Стоит отметить, что в прошлом году турнир был отменён из-за эпидемии коронавируса.

Кубок мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием гонок можно ознакомиться на «Чемпионате».

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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