Тарьей Бё: в Пекине будет моя последняя Олимпиада
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что Олимпиада-2022 станет последней в его карьере.
«Тренироваться этим летом и осенью было очень легко. Это моя последняя Олимпиада, и мне хочется хорошо выступить этой зимой. Когда ты мотивирован, тяжёлая работа идёт автоматически.
У меня есть опыт соревнований в высоте. Тем не менее нельзя сказать, что я тот, кто справляется с этим лучше всех. Мне нужно много времени, чтобы акклиматизироваться, редко сразу вхожу в свои лучшие кондиции.
По плану мы поднимемся на высоту задолго до начала Олимпийских игр. Последний этап Кубка мира перед Олимпиадой также проходит на высокогорье в Антхольце, и мы не планируем снова спускаться в низины до отъезда в Пекин в феврале», — приводит слова Бё-старшего Langrenn.
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