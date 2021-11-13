Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Никита Поршнев выиграл масс-старт на тренировке сборной России, Даниил Серохвостов — 3-й

Никита Поршнев выиграл масс-старт на тренировке сборной России, Даниил Серохвостов — 3-й
Комментарии

В Ханты-Мансийске завершился масс-старт, прошедший в рамках контрольных стартов мужской сборной России, по результатам которых будут определены один участник основного состава и шесть – резервного.

Его победителем стал Никита Поршнев, не допустивший ни одного промаха на четырёх рубежах, второе место занял Александр Поварницын, также отстрелявшийся чисто. На третьей позиции расположился Даниил Серохвостов (3). Отметим, что после четвёртого огневого рубежа на третьем месте шёл Антон Бабиков, а Серохвостов отставал от него на 19 секунд.

Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Масс-старт, 13 км.

1. Никита Поршнев – 36.43,7 (0 промахов)
2. Александр Поварницын — отставание +8,2 (0)
3. Даниил Серохвостов +48,4 (3)
4. Антон Бабиков +50,2 (2)
5. Максим Цветков +1.10,6 (1)
6. Василий Томшин +1.11,7 (2)
7. Дмитрий Иванов +1.17,1 (0)
8. Ильназ Мухамедзянов +1.35,0 (3)
9. Роман Сурнев + 1.39,2 (2).

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021