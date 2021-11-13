Никита Поршнев выиграл масс-старт на тренировке сборной России, Даниил Серохвостов — 3-й

В Ханты-Мансийске завершился масс-старт, прошедший в рамках контрольных стартов мужской сборной России, по результатам которых будут определены один участник основного состава и шесть – резервного.

Его победителем стал Никита Поршнев, не допустивший ни одного промаха на четырёх рубежах, второе место занял Александр Поварницын, также отстрелявшийся чисто. На третьей позиции расположился Даниил Серохвостов (3). Отметим, что после четвёртого огневого рубежа на третьем месте шёл Антон Бабиков, а Серохвостов отставал от него на 19 секунд.

Контрольная гонка сборной России. Мужчины. Масс-старт, 13 км.

1. Никита Поршнев – 36.43,7 (0 промахов)

2. Александр Поварницын — отставание +8,2 (0)

3. Даниил Серохвостов +48,4 (3)

4. Антон Бабиков +50,2 (2)

5. Максим Цветков +1.10,6 (1)

6. Василий Томшин +1.11,7 (2)

7. Дмитрий Иванов +1.17,1 (0)

8. Ильназ Мухамедзянов +1.35,0 (3)

9. Роман Сурнев + 1.39,2 (2).