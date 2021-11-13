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Александр Поварницын стал лучшим по итогам контрольных стартов сборной России

Александр Поварницын стал лучшим по итогам контрольных стартов сборной России
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В Ханты-Мансийске прошли контрольные старты мужской сборной России, по результатам которых будут определены один участник основного состава и шесть – резервного. Тренерский штаб команды во главе с Юрием Каминским объявит их итоги сегодня вечером.

Напомним, биатлонисты пробежали спринт (11 км) и масс-старт (13 км). Лучшим по результатам обеих гонок стал Александр Поварницын, он занял два вторых места. Также не сошёл с пьедестала почёта Даниил Серохвостов, в его активе 2 третьих места.

Ханты-Мансийск. Контрольные старты мужской сборной России. Итоги.

1. Александр Поварницын – 2-е и 2-е места
2. Никита Поршнев – 1-е и 4-е
3. Даниил Серохвостов – 3-е и 3-е
4. Ильназ Мухамедзянов – 1-е и 8-е
5. Антон Бабиков – 7-е и 4-е
6. Максим Цветков – 9-е и 5-е
7. Василий Томшин – 8-е и 6-е.

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