Александр Поварницын стал лучшим по итогам контрольных стартов сборной России

В Ханты-Мансийске прошли контрольные старты мужской сборной России, по результатам которых будут определены один участник основного состава и шесть – резервного. Тренерский штаб команды во главе с Юрием Каминским объявит их итоги сегодня вечером.

Напомним, биатлонисты пробежали спринт (11 км) и масс-старт (13 км). Лучшим по результатам обеих гонок стал Александр Поварницын, он занял два вторых места. Также не сошёл с пьедестала почёта Даниил Серохвостов, в его активе 2 третьих места.

Ханты-Мансийск. Контрольные старты мужской сборной России. Итоги.

1. Александр Поварницын – 2-е и 2-е места

2. Никита Поршнев – 1-е и 4-е

3. Даниил Серохвостов – 3-е и 3-е

4. Ильназ Мухамедзянов – 1-е и 8-е

5. Антон Бабиков – 7-е и 4-е

6. Максим Цветков – 9-е и 5-е

7. Василий Томшин – 8-е и 6-е.