«Бабиков разочаровал». Тренер Максимов подвёл итоги контрольного масс-старта

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов дал комментарий по поводу контрольного масс-старта в Ханты-Мансийске.
«Замечательный результат показали Поршнев Никита и Поварницын Александр, стреляя на ноль в достаточно сложной ветровой ситуации.
Естественно, порадовал Серохвостов, который отработал стойку на ноль – для меня это бальзам на душу. Конечно, расстроил Бабиков, который, лидируя всю дистанцию, не смог с собой справиться на последнем рубеже и допустил два промаха.
Увидели, как смотрятся наши молодые ребята, могут ли они составлять конкуренцию более опытным биатлонистам, увидели их плюсы и минусы. Мы распределили отрезки по дистанции, сейчас будем смотреть, кто как едет с горы, кто как поднимается в гору. У нас будет аналитическое время рубежа и стрельбы. Сейчас сядем и будем смотреть, кто в каком компоненте проседает. Поспрашиваем у самих ребят про их ощущения. Вычислим все недочёты, у нас есть ещё дней 15, чтобы привести себя в более боевые условия. Эти старты прошли результативно для тренеров, мы будем обладать какой-то информацией в начале сезона», – сказал Максимов в интервью на YouTube-канале Союза биатлонистов России.
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