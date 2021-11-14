Поварницын отреагировал на попадание в состав сборной России на первые этапы Кубка мира

Чемпион мира среди юниоров, российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал попадание в основную сборную России на первые этапы Кубка мира – 2021/2022.
«Обрадовался, конечно, но сразу переключился на рабочую атмосферу. Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами – билетами, упаковкой вещей и оружия, поскольку уже сегодня вылетаю из Ханты-Мансийска в Москву вместе с тренером сборной России Максимом Максимовым, а затем мы летим в Австрию к основной группе», — приводит слова Поварницына пресс-служба СБР.
27-летний Поварницын присоединится к ранее выполнившим критерии отбора Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили.
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