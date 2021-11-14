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Ингрид Тандреволд выиграла масс-старт в Шушене, Тириль Экхофф — 13-я с пятью промахами

Ингрид Тандреволд выиграла масс-старт в Шушене, Тириль Экхофф — 13-я с пятью промахами
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На международном турнире в Шушене (Норвегия) прошёл женский масс-старт. Его победительницей стала норвежка Ингрид Ланмарк Тандреволд, второй к финишу пришла француженка Клоэ Шевалье, третьей – ещё одна норвежка Каролин Эрдаль.

Шушен (Норвегия). Масс-старт. Женщины. 12,5 км.

1. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) – 34.18,9 секунды (0 промахов)
2. Клоэ Шевалье (Франция) – отставание 19,4 (1)
3. Каролин Эрдаль (Норвегия) + 26,1 (0)
4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) + 28,9 (3)
5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 40,0 (2)
6. Анаис Бескон (Франция) + 41,2 (2)
7. Жулия Симон (Франция) + 45,2 (4)
8. Маркета Давидова (Чехия) + 47,8 (2)
9. Марте Рёйселанд (Норвегия) + 1.08,4 (4)
13. Тириль Экхофф (Норвегия) + 1.34,6 (5).

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