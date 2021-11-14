Тарьей Бё выиграл масс-старт на соревнованиях в Шушене, Кентен Фийон Майе — второй

На международном турнире в Шушене (Норвегия) состоялся мужской масс-старт. Его победителем стал норвежский биатлонист Тарьей Бё, допустивший один промах на четырёх рубежах. Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, третьим – ещё один француз Эмильен Жаклен.
Шушен (Норвегия). Масс-старт. Мужчины. 15 км.
1.Тарьей Бё (Норвегия) — 35.00,1 (1 промах)
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 7,0 секунды (1)
3. Эмильен Жаклен (Франция) +9,1 (2)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +9,9 (1)
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +11,5 (0).
Отметим, что лидер прошлого сезона норвежец Йоханнес Бё отказался от участия в традиционном турнире в Шушене, сославшись на простуду.
Кубок мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием гонок можно ознакомиться на «Чемпионате».
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