Тарьей Бё выиграл масс-старт на соревнованиях в Шушене, Кентен Фийон Майе — второй

На международном турнире в Шушене (Норвегия) состоялся мужской масс-старт. Его победителем стал норвежский биатлонист Тарьей Бё, допустивший один промах на четырёх рубежах. Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе, третьим – ещё один француз Эмильен Жаклен.

Шушен (Норвегия). Масс-старт. Мужчины. 15 км.

1.Тарьей Бё (Норвегия) — 35.00,1 (1 промах)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 7,0 секунды (1)

3. Эмильен Жаклен (Франция) +9,1 (2)

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +9,9 (1)

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +11,5 (0).

Отметим, что лидер прошлого сезона норвежец Йоханнес Бё отказался от участия в традиционном турнире в Шушене, сославшись на простуду.

Кубок мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием гонок можно ознакомиться на «Чемпионате».