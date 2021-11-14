Йоханнес Бё: рад, что не бежал в предсезонном масс-старте, Тарьей бы меня просто уделал

Олимпийский чемпион по биатлону, 12-кратный чемпион мира Йоханнес Бё дал комментарий по поводу победы своего брата Тарьей Бё в масс-старте на предсезонном турнире в норвежском Шушене. В нём принимали участие спортсмены из Чехии, Норвегии и Швеции.
«Я рад, что не бежал в сегодняшней гонке – Тарьей бы меня просто уделал на последнем круге», — приводит слова Йоханнеса VG.
Ранее сообщалось, что младший из братьев Бё пропустит этот турнир из-за простуды.
28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.
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