Легрейд — о 5-м месте в масс-старте: после спринта почувствовал себя восставшим из мёртвых

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подвёл итоги масс-старта на международном турнире в Шушене. Избежав промахов, он финишировал пятым.
«Очень приятно получить сегодня множество ответов и почувствовать, что я тоже могу быстро бежать. Теперь я спокоен и в большей степени уверен в выбранной программе подготовки.
Вчера был совсем мрак (Легрейд стал 20-м в спринтерской гонке. — Прим. «Чемпионата»), так что чувствую, что восстал из мёртвых сегодня. В начале сезона форма часто бывает нестабильной, особенно пока проводишь не так много тренировок на лыжах», – приводит слова биатлониста Eurosport.no.
Победу в масс-старте одержал соотечественник Легрейда Тарьей Бё. Вторым стал Кентен Фийон Майе из Франции, третье время показал ещё один француз Эмильен Жаклен.
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