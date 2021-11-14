Легрейд — о 5-м месте в масс-старте: после спринта почувствовал себя восставшим из мёртвых

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд подвёл итоги масс-старта на международном турнире в Шушене. Избежав промахов, он финишировал пятым.



«Очень приятно получить сегодня множество ответов и почувствовать, что я тоже могу быстро бежать. Теперь я спокоен и в большей степени уверен в выбранной программе подготовки.



Вчера был совсем мрак (Легрейд стал 20-м в спринтерской гонке. — Прим. «Чемпионата»), так что чувствую, что восстал из мёртвых сегодня. В начале сезона форма часто бывает нестабильной, особенно пока проводишь не так много тренировок на лыжах», – приводит слова биатлониста Eurosport.no.



Победу в масс-старте одержал соотечественник Легрейда Тарьей Бё. Вторым стал Кентен Фийон Майе из Франции, третье время показал ещё один француз Эмильен Жаклен.