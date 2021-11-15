«Ну сколько можно?!» Биатлонистка Егорова пожаловалась на визит допинг-офицеров до 7 утра

Российская биатлонистка Анастасия Егорова опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Из фото следует, что допинг-офицеры пришли к спортсменке, когда на часах ещё не было и семи утра.
«Ну сколько можно?!» — пожаловалась Егорова.
Фото: https://www.instagram.com/egorova_anastasiia/?hl=ru
В настоящее время Анастасия Егорова находится в Тюмени. Спортсменка готовится принять участие в отборочных стартах сборной России, проведение которых запланировано на 15-16 ноября.
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону начнётся в Эстерсунде (Швеция) 27 ноября. В минувшем сезоне лучшей представительницей России стала Светлана Миронова, которая заработала 440 очков и заняла 19-е место в личном зачёте. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф, у неё 1152 очка.
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