Экхофф: я слишком легкомысленно отнеслась к гонкам в Шушене

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала об отношении к международному турниру в Шушене, который традиционно открывает сезон. В гонке с общим стартом 31-летняя олимпийская чемпионка стала 13-й.

«Надеюсь, полноценная форма придёт через несколько недель. Как бы то ни было, в прошлом году всё было ещё хуже.

Последний месяц я здорово тренировалась, поэтому отнеслась к гонкам в Шушене слишком легкомысленно. Выполнять большие физические объёмы непосредственно перед официальными соревнованиями не совсем оптимально. Теперь мне нужно немного расслабиться», — цитирует Экхофф NRK.

Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».