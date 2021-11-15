Экхофф: я слишком легкомысленно отнеслась к гонкам в Шушене
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала об отношении к международному турниру в Шушене, который традиционно открывает сезон. В гонке с общим стартом 31-летняя олимпийская чемпионка стала 13-й.
«Надеюсь, полноценная форма придёт через несколько недель. Как бы то ни было, в прошлом году всё было ещё хуже.
Последний месяц я здорово тренировалась, поэтому отнеслась к гонкам в Шушене слишком легкомысленно. Выполнять большие физические объёмы непосредственно перед официальными соревнованиями не совсем оптимально. Теперь мне нужно немного расслабиться», — цитирует Экхофф NRK.
Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
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