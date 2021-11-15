Рёйселанд — о масс-старте в Шушене: хорошо, что до старта Кубка мира ещё две недели

Норвежская биатлонистка Марте Улсбю Рёйселанд подвела итоги гонки с общим стартом, в которой она финишировала девятой. Победу одержала её соотечественница Ингрид Линмарк Тандреволд. В первой семёрке оказалось сразу пять представительниц Франции.



«Признаюсь, было тяжело. Большую часть гонки я бежала будучи закисленной и, конечно же, ощущала тот бешеный темп, который с ходу задали француженки. Хорошо, что до старта Кубка мира ещё две недели.



Надеюсь сделать ещё пару шагов вперёд — как минимум в плане физической формы. В Шушене я проверила, как обстоят дела со стрельбой — могу сказать, что и здесь есть над чем поработать», — цитирует Рёйселанд NRK.



Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».