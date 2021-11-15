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Куклина и Миронова показали одинаковое время в контрольном спринте сборной России

Куклина и Миронова показали одинаковое время в контрольном спринте сборной России
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Лариса Куклина и Светлана Миронова разделили первое место по итогам контрольной гонки сборной России по биатлону, которая прошла на сборах в Тюмени. Как сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР), обе биатлонистки показали идентичное время — 20 минут и 8 секунд.

Третьей стала Тамара Дебрушева, отставшая от победительниц на 17 секунд. Четвёртый результат показала Валерия Васнецова, пятый — Кристина Резцова.

Контрольная гонка сборной России. Женщины. Спринт

1. Лариса Куклина – 20.08 (1)
1. Светлана Миронова +0 (1)
3. Тамара Дербушева +17 (1)
4. Валерия Васнецова +21
5. Кристина Резцова
6. Ульяна Нигматуллина.

Уже во вторник пройдёт гонка с общим стартом. Напомним, по итогам контрольных гонок 15 и 16 ноября в Тюмени будут сформированы составы женской сборной России на Кубок мира и Кубок IBU.

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