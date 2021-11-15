Губерниев — о контрольной гонке сборной: пять промахов Казакевич — чудовищный результат

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки, которая завершилась на тренировочном сборе сборной России в Тюмени.
«Интереснейшие результаты! Ещё и две победительницы — Миронова с промахом показывает такое же время, как и чисто отстрелявшаяся Куклина. Радостно за Миронову, ведь такой результат говорит о готовности к сезону — один промах для неё за счастье.
Куклина рвётся в основу и может пригодиться на Олимпийских играх. Тамара Гербушева финишировала третьей, что тоже неплохо, но любопытно пятое место Резцовой и шестое Ульяны Нигматуллиной. У Кристины всплеск результатов после рождения ребёнка — она рвётся на Олимпиаду и может закрепиться в сборной. У Нигматуллиной были проблемы при подготовке, но в целом место в топ-6 — неплохой результат.
Кто разочаровал, так это Казакевич. Пять промахов — это чудовищный результат для спортсменки, которая может стать лидером сборной. Психологически проблемы или что-то другое?
Ждём вторую контрольную гонку. В любом случае, и Мироновой, и Куклиной нужно доказывать свою силу. Впрочем, как и всем остальным», — сказал Губерниев в видеообращении на своём «телеграм»-канале.
- 15 ноября 2021
-
15:40
-
15:12
-
14:59
-
12:34
-
10:38
-
10:18
-
09:54
- 14 ноября 2021
-
22:13
-
20:04
-
16:57
-
15:36
-
15:23
-
14:04
-
13:37
-
12:32
- 13 ноября 2021
-
21:40
-
17:46
-
16:26
-
15:51
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:34
-
11:38
-
10:40
- 12 ноября 2021
-
22:56
-
21:12
-
18:55
-
16:16
-
13:07
-
12:19
-
11:01
-
10:55
- 11 ноября 2021
-
20:46
-
19:12