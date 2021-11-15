Губерниев — о контрольной гонке сборной: пять промахов Казакевич — чудовищный результат

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женской спринтерской гонки, которая завершилась на тренировочном сборе сборной России в Тюмени.



«Интереснейшие результаты! Ещё и две победительницы — Миронова с промахом показывает такое же время, как и чисто отстрелявшаяся Куклина. Радостно за Миронову, ведь такой результат говорит о готовности к сезону — один промах для неё за счастье.



Куклина рвётся в основу и может пригодиться на Олимпийских играх. Тамара Гербушева финишировала третьей, что тоже неплохо, но любопытно пятое место Резцовой и шестое Ульяны Нигматуллиной. У Кристины всплеск результатов после рождения ребёнка — она рвётся на Олимпиаду и может закрепиться в сборной. У Нигматуллиной были проблемы при подготовке, но в целом место в топ-6 — неплохой результат.



Кто разочаровал, так это Казакевич. Пять промахов — это чудовищный результат для спортсменки, которая может стать лидером сборной. Психологически проблемы или что-то другое?



Ждём вторую контрольную гонку. В любом случае, и Мироновой, и Куклиной нужно доказывать свою силу. Впрочем, как и всем остальным», — сказал Губерниев в видеообращении на своём «телеграм»-канале.

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