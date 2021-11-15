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Т. Бё — о Кристиансене: никогда не видел его таким сильным, как сейчас

Т. Бё — о Кристиансене: никогда не видел его таким сильным, как сейчас
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё высоко оценил уровень подготовки к сезону соотечественника Ветле Шосты Кристиансена.

«Временами он просто уничтожает нас. На лыжне он очень и очень хорош. Большой и сильный парень, который получает преимущество когда выпадает много снега. Никогда не видел Кристиансена таким сильным, как сейчас», — цитирует Бё Dagbladet.

Интересно, что сам Кристиансен не придаёт серьёзного значения словам опытного партнёра. «Это просто психологическая игра от Тарьей», — сказал спортсмен.

29-летний Кристиансен принял участие в обеих гонках на турнире в Шушене. В спринте он показал седьмое время, а в гонке с общим стартом стал четвёртым.

Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».

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