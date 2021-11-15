Васильев: карт-бланши, выданные Казакевич и Шевченко, не оправдали себя

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги спринтерской гонки на тренировочном сборе национальной команды в Тюмени.
«С одной стороны, лидеры себя показали. Но отданные карт-бланши Казакевич и Шевченко не оправдали себя. Заранее озвученные составы удивляли меня и тогда. Что с этим делать, непонятно. В то же время Резцова проявила себя неплохо, Гореева ногами здорово прошла.
По контрольным стартам формировать команду не совсем правильно. Есть некоторые спортсмены, которые хорошо выступают в России, а за рубежом теряются. Я говорю о тех же Поршневе и Поварницыне», — цитирует Васильева «РИА Новости Спорт».
Первый этап Кубка мира сезона-2021/2022 стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция). С полным расписанием соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
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