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Матвей Елисеев назвал компонент, в котором он хуже норвежца Йоханнеса Бё

Матвей Елисеев назвал компонент, в котором он хуже норвежца Йоханнеса Бё
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Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил, в чём он хуже лидера последних сезонов Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё.

«Он бежит быстрее. По стрельбе, думаю, я конкурентоспособен с ним. В том, что касается техники бега, я вижу у себя определённый запас, который можно улучшить и сделать работу более эффективной. Сейчас, кстати, я начал гораздо лучше понимать биомеханику бега», — приводит слова Елисеева RT.

28-летний Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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