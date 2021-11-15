Матвей Елисеев назвал компонент, в котором он хуже норвежца Йоханнеса Бё

Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил, в чём он хуже лидера последних сезонов Кубка мира норвежца Йоханнеса Бё.
«Он бежит быстрее. По стрельбе, думаю, я конкурентоспособен с ним. В том, что касается техники бега, я вижу у себя определённый запас, который можно улучшить и сделать работу более эффективной. Сейчас, кстати, я начал гораздо лучше понимать биомеханику бега», — приводит слова Елисеева RT.
28-летний Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.
28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.
- 15 ноября 2021
-
18:54
-
17:34
-
16:59
-
15:40
-
15:12
-
14:59
-
12:34
-
10:38
-
10:18
-
09:54
- 14 ноября 2021
-
22:13
-
20:04
-
16:57
-
15:36
-
15:23
-
14:04
-
13:37
-
12:32
- 13 ноября 2021
-
21:40
-
17:46
-
16:26
-
15:51
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:34
-
11:38
-
10:40
- 12 ноября 2021
-
22:56
-
21:12
-
18:55
-
16:16
-
13:07
-
12:19
-
11:01