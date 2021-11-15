Матвей Елисеев: на тренировках у меня амбиции лезут из всех щелей

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, как менялось его отношение к тренировочному процессу по ходу карьеры.

«У меня действительно есть определённая склонность к тому, чтобы перегружать себя на тренировках. Амбиции-то лезут из всех щелей, я бы так сказал. Их и в детстве было у меня много: когда я только начинал к папе ходить на тренировки, всегда пытался обогнать старших ребят. Отцу приходилось срезать петли, чтобы ловить меня на дистанции, тормозить, отвлекать какими-то разговорами, потому что каждая тренировка в моём случае превращалась в гонку. С возрастом это в какой-то степени ушло, но не полностью. Поэтому я перебирал с нагрузками достаточно часто. В олимпийском сезоне, например. Мотивация глаза затмевала, и получалась такая ерунда», — приводит слова Елисеева RT.