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Матвей Елисеев назвал идеальный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету

Матвей Елисеев назвал идеальный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету
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Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил, как мог бы выглядеть идеальный эстафетный состав мужской сборной России.

«Антон Бабиков на первом этапе. На втором, скорее всего, я, на третьем — Александр Логинов, и на четвёртом Эдуард Латыпов. Вижу ли себя на первом этапе? Считаю, что так будет выгоднее для команды. Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут. На первом чуть-чуть поспокойнее, дают втянуться. И там за счёт очень качественной быстрой стрельбы лёжа Антон с первого рубежа всегда хорошо выходит. Это моё мнение, хотя сам Антон иначе считает», — приводит слова Елисеева RT.

28-летний Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.

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