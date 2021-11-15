Матвей Елисеев назвал идеальный состав мужской сборной России по биатлону на эстафету

Российский биатлонист Матвей Елисеев ответил, как мог бы выглядеть идеальный эстафетный состав мужской сборной России.

«Антон Бабиков на первом этапе. На втором, скорее всего, я, на третьем — Александр Логинов, и на четвёртом Эдуард Латыпов. Вижу ли себя на первом этапе? Считаю, что так будет выгоднее для команды. Если исходить из результатов прошлого сезона, у меня чуть стабильнее скорость была, а на втором этапе очень быстро сейчас бегут. На первом чуть-чуть поспокойнее, дают втянуться. И там за счёт очень качественной быстрой стрельбы лёжа Антон с первого рубежа всегда хорошо выходит. Это моё мнение, хотя сам Антон иначе считает», — приводит слова Елисеева RT.

28-летний Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, чемпион Европы 2020 года в спринте.