Александр Поварницын: изначально думал, что у меня нет шансов поехать на Кубок мира

Российский биатлонист Александр Поварницын дал комментарий по поводу попадания в основную команду сборной России на первые этапы Кубка мира.

«Были ли до стартов договорённости с тренерским штабом, мол если хорошо пробежишь – поедешь на Кубок мира? Нет, мы это никак не обговаривали. Просто планомерно выполняли свою работу, а результат показал, что у меня есть шансы выступить на Кубке мира.

После двух стартов я был просто доволен проведёнными гонками и даже не думал, куда меня возьмут – на Кубок мира, на Кубок IBU. Держал в голове, что у меня нет очков – значит, поеду на IBU. И было достаточно неожиданно, когда сказали: «Давай, собирай вещи, едешь в Обертиллиах», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.