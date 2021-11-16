Александр Поварницын оценил новую систему подготовки в сборной России
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Российский биатлонист Александр Поварницын высказался про новую систему подготовки в сборной России, главным принципом которой является деление спортсменов на мини-группы.
«Как по мне, это было очень правильным решением, потому что даже внутри группы мы делились на микроподгруппы. Все спортсмены разные, разный уровень подготовки. У всех свои сильные и слабые стороны. У нас индивидуальный вид спорта, и в первую очередь нужно работать над собой. Когда всех под одну гребёнку – это очень тяжело. Кому-то план подойдёт, а кому-то – нет. А при подготовке в группах идёт минимизация таких рисков. Мне кажется, для большинства такая подготовка скажется положительно», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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