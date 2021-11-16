Женская сборная России по биатлону объявила состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
«По итогам контрольных гонок, которые прошли в Тюмени 15-16 ноября, тренерский штаб сборной России определился с составом женских команд, стартующих в Кубке мира и Кубке IBU.
На Кубке мира в соответствии с критериями отбора Россию представят: Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).
На Кубке IBU сезон начнут: Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева (Свердловская область), Евгения Буртасова (Новосибирская область), Наталья Гербулова (Красноярский край), Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) и Анастасия Гореева (Московская область)», — отмечается в сообщении организации.
Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция), Кубка IBU — 25 ноября в Идре (Швеция).
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