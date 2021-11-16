«У тренеров нет выбора». Анфиса Резцова — о попадании дочери Кристины на Кубок мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала то, что её дочь Кристина Резцова вошла в состав сборной России на Кубок мира. Изначально предполагалось, что Резцова-младшая будет выступать на Кубке IBU.

«Когда бардак прекратится, тогда и моё мнение о Шашилове (старшем тренере женской сборной. — Прим. «Чемпионата») изменится. На сегодняшний день Кристина доказывает результатом, тренерам деваться некуда. Думаю, что не только Шашилов решает, но Майгуров был тоже на его стороне. Повторюсь, Кристина доказывает результатом и говорит: «Ребята, вы неправы». Насколько я знаю, у Кристины ещё не готова виза, но ещё есть неделя. Я спросила: «Почему так, почему тянем?» На что мне сказали, что Кристина поздно подала документы. В смысле поздно? Как сказали, так и подала. Как она могла это сделать раньше, если в сборной её не планировали никуда брать?

Не буду забегать вперёд и опережать события. Кристина сейчас себя неплохо чувствует и должна нормально выступить на этапах Кубка мира. Примерно так же, как и на контрольных гонках, по крайней мере, не хуже», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.