Назван биатлонист, который заменит в составе России не допущенного на КМ Поварницына

Стало известно, кто может заменить российского биатлониста Александра Поварницына в составе сборной России на первые этапы Кубка мира, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.

Вместо Поварницына на Кубок мира поедет Даниил Серохвостов.

«Поварницына, скорее всего, заменит Серохвостов», — сообщил источник.

Напомним, ранее российские биатлонисты пробежали спринт (11 км) и масс-старт (13 км) в рамках контрольных тренировок. Лучшим по результатам обеих гонок стал Поварницын, он занял два вторых места. Благодаря этому Александра включили в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. Что касается Серохвостова, то он дважды стал третьим. Сезон стартует в Эстерсунде (Швеция) 27 ноября.