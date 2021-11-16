«Так бывает, что тебя кидают». Сливко – о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU

Биатлонистка Виктория Сливко пожаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU, которые прошли в Тюмени.

На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Викторию не включили ни в один состав сборной России.

«Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо. Но у меня всё хорошо. Жизнь продолжается. Я благодарю всех за поддержку, пока я не в силах всем вам ответить. Просто так бывает, что тебя кидают», — написала Сливко в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://instagram.com/slivko_viktoria?utm_medium=copy_link

Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция), Кубка IBU — 25 ноября в Идре (Швеция).