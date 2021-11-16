Васильев раскритиковал решение включить Казакевич в сборную России на этапы Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал решение тренерского штаба женской сборной России за включение Ирины Казакевич в состав команды на первые этапы Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

На отборочных стартах в Тюмени Казакевич заняла 15-е место в спринте, допустив пять промахов, и 10-е в масс-старте также с пятью непопаданиями.

«Если у мужчин спортивный принцип был соблюдён до миллиметра, то у женщин больше доверились мнению старшего тренера. Я не знаю, с чего Шашилову дали такой карт-бланш, что он взял в состав Ирину Казакевич, у которой совершенно разладилась стрельба и она была совсем не готова. Это нарушение спортивного принципа. Лучше бы взяли на её место Горееву, у которой есть перспективы, а Казакевич своими результатами заслужила место только на Кубке IBU», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.