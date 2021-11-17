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Владимир Драчёв прокомментировал выбор состава женской сборной России на первые этапы КМ

Владимир Драчёв прокомментировал выбор состава женской сборной России на первые этапы КМ
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выбор состава женской национальной команды на первые этапы Кубка мира. Ранее сообщалось, что в женскую сборную России попали Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

«Что касается Казакевич, то она очень талантливая девочка. Просто не может себя проявить, жду, когда она выстрелит. Редкостный талант, который не может раскрыться. Ждём, когда Казакевич себя откроет, в этом плане Шашилова полностью поддерживаю. Это виденье и чуйка тренера.

Кайшева (Нигматуллина. — Прим. «Чемпионата»), Миронова и Куклина в том году проявили бойцовский характер. Сейчас зашла Васнецова: много к ней вопросов было по здоровью. Из того, что есть, пятый и шестой номер — не так важно. Можно рассматривать и Горееву, и Шевченко. Чем раньше они приедут, тем легче будет выступать на крупных соревнованиях», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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