Владимир Драчёв прокомментировал выбор состава женской сборной России на первые этапы КМ

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выбор состава женской национальной команды на первые этапы Кубка мира. Ранее сообщалось, что в женскую сборную России попали Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

«Что касается Казакевич, то она очень талантливая девочка. Просто не может себя проявить, жду, когда она выстрелит. Редкостный талант, который не может раскрыться. Ждём, когда Казакевич себя откроет, в этом плане Шашилова полностью поддерживаю. Это виденье и чуйка тренера.

Кайшева (Нигматуллина. — Прим. «Чемпионата»), Миронова и Куклина в том году проявили бойцовский характер. Сейчас зашла Васнецова: много к ней вопросов было по здоровью. Из того, что есть, пятый и шестой номер — не так важно. Можно рассматривать и Горееву, и Шевченко. Чем раньше они приедут, тем легче будет выступать на крупных соревнованиях», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.