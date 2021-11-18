Стал известен состав женской сборной Украины на первые этапы Кубка мира по биатлону

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал спортсменок, которые выступят на первых этапах Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде (Швеция), сообщает Suspilne.media. Стартовый этап КМ пройдёт с 27 по 28 ноября, второй – со 2 по 5 декабря.

Тренерский штаб в отборе на Кубок мира, в частности, руководствовался результатами украинок на международном турнире в Шушене (Норвегия), где прошёл спринт и масс-старт. Лучший результат среди сборной Украины показала Юлия Джима, завершившая спринт на восьмом месте с одним промахом.

В основной состав сборной Украины вошли:

Елена Билосюк (Пидгрушная)

Юлия Джима

Валентина Семеренко

Вита Семеренко

Анастасия Меркушина

Ирина Петренко.

Велепец отметил, что Дарья Блашко начнёт сезон на Кубке IBU из-за неготовности ходом.