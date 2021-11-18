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Стал известен состав женской сборной Украины на первые этапы Кубка мира по биатлону

Стал известен состав женской сборной Украины на первые этапы Кубка мира по биатлону
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец назвал спортсменок, которые выступят на первых этапах Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде (Швеция), сообщает Suspilne.media. Стартовый этап КМ пройдёт с 27 по 28 ноября, второй – со 2 по 5 декабря.

Тренерский штаб в отборе на Кубок мира, в частности, руководствовался результатами украинок на международном турнире в Шушене (Норвегия), где прошёл спринт и масс-старт. Лучший результат среди сборной Украины показала Юлия Джима, завершившая спринт на восьмом месте с одним промахом.

В основной состав сборной Украины вошли:

Елена Билосюк (Пидгрушная)
Юлия Джима
Валентина Семеренко
Вита Семеренко
Анастасия Меркушина
Ирина Петренко.

Велепец отметил, что Дарья Блашко начнёт сезон на Кубке IBU из-за неготовности ходом.

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