Анфиса Резцова: почему Казакевич едет на Кубок мира? Потому что свердловская?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала включение её дочери Кристины в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.

«Я так полагаю, что она должна была рассматриваться изначально. Она хорошо выступала на летнем чемпионате России, где завоевала два серебра. Некоторые сборницы его проигнорировали, такие великие, даже не показали, как они провели летнюю подготовку. Я считаю, что это далеко не правильная в команде позиция. Она попадала в пятёрку лучших по первой гонке. Но её всё равно отодвигали на второй план. И всё же она доказала, что она одна из сильнейших. По крайней мере, на сегодняшний день.

Какую политику они там гнут в сборной во главе с главным тренером Шашиловым, я не знаю, это просто беспредел. Для меня это вообще непонятно. В мои времена такого не было. У нас был честный чистый отбор. А там уже сборная корректировалась по результатам, в зависимости от того, кто как бежал по этапам Кубка мира. Кристина умница, она им доказала, что в неплохой форме. Я надеюсь, она эту форму удержит до Олимпийских игр.

Кристина не с командой готовилась, а самостоятельно, со своим мужем Иваном, он лыжник. И продолжала кормить дочку. И всё равно прекрасно выступила на чемпионате России. А Шашилов месяц спустя озвучил состав (без Резцовой) – пятерых назвал на этап Кубка мира, включая Казакевич, которая там выступила отвратительно, заняла 10-15-е место с пятью штрафами. Тем не менее он рассматривает её на Кубок мира. Это в корне неправильно.



Я не за Резцову сейчас радею, а за других молодых девчонок, которые заслуживают поехать на Кубок мира, а их отправляют на IBU. Почему Казакевич едет на Кубок мира с такими результатами? Потому что она свердловская? Это неправильно», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».

На Кубке мира в соответствии с критериями отбора Россию представят: Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).