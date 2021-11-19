«Вы предали биатлон!» Шашилов ответил на выпады в свой адрес от Резцовой и Васильева

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал критику в свой адрес со стороны олимпийских чемпионов Анфисы Резцовой и Дмитрия Васильева. Ранее Резцова заявила, что «пристрелила» бы Шашилова, а Васильев раскритиковал решение включить Ирину Казакевич в сборную России на этапы Кубка мира.

«Я не понимаю, как так можно – меня заочно выставляют непонятно кем: якобы я не тренер, развёл блат, бардак… Я это не читаю, но девчонки читают. Ладно, Анфиса Анатольевна – она на своей волне, бог с ней. А Дима Васильев? Парни, приходите и помогайте! Но вы биатлон предали: вы такие звёзды, всё знаете, всё умеете, но почему-то не идёте работать. Богатый Питер, богатая Москва – почему проигрываете нищему Свердловску с бюджетом в 6 млн и «никаким тренером»?

Да, свердловские девчонки – пока не звёзды, но как-то же поднялись. Если я никакой тренер – придите и обыграйте. Или хотя бы скажите глаза в глаза. Я не напрашивался на работу в сборной, не рвался. Но мне сейчас жалко спортсменок, которые в меня поверили.

У меня тогда вопрос к Анфисе Анатольевне: а что на отборе делала её дочь? На каком основании была здесь? Она пропустила год и по факту должна была кататься на Кубке России, завоёвывать место. Но я взял её на отбор – сам подошёл и позвал, в итоге она попала в основу. Я Кристинку знаю с соплей. Как и Анфису Анатольевну Романову (Резцову. — Прим. «Чемпионата») знаю с юниоров», — цитирует Шашилова Sports.ru.