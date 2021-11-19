Михаил Шашилов намекнул, что уйдёт из сборной России по биатлону по окончании сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов ответил на вопрос, настроен ли он уйти из национальной команды весной 2022 года, по окончании сезона.

«Да хоть сейчас. То, что происходит, это просто перебор. Люди вокруг команды понимают, каково это.

Когда я шёл сюда работать, все похихикивали надо мной: ну сходи, только зачем ты туда пошёл? Отработав сезон, на тренерском совете я сказал: хочешь потерять друзей – иди тренировать сборную.

В регионе комфортнее? Видимо, к этому всё и придёт. С весны мне вряд ли захочется в этой каше вариться. Не хочу терять ни друзей, ни спортсменов. Мне проще самому приехать на сбор – или со своим составом, или помочь тренеру сборной», — приводит слова Шашилова Sports.ru.