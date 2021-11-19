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Стал известен состав мужской сборной Украины на первые этапы Кубка мира

Стал известен состав мужской сборной Украины на первые этапы Кубка мира
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Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра назвал спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира – 2021/2022 в Эстерсунде (Швеция), сообщает biathlon.com.ua. Стартовый этап КМ пройдёт с 27 по 28 ноября, второй – со 2 по 5 декабря.

В отборе на Кубок мира тренерский штаб, в частности, руководствовался результатами украинцев по итогам первой соревновательной недели в Остерсунде и Идре. Особенно стоит отметить отсутствие в составе Артёма Примы.

В основной состав сборной Украины вошли:

Дмитрий Пидручный
Богдан Цымбал
Антон Дудченко.

К трём уже отобравшимся биатлонистам присоединятся ещё два спортсмена из команды Б, чьи имена станут известны через два дня, после контрольной тренировки.

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