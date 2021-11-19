Дмитрий Губерниев обратился к тренеру сборной России по биатлону Михаилу Шашилову

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился к старшему тренеру женской сборной России по биатлону Михаилу Шашилову.

«Тренер биатлонисток Михаил Шашилов — держите удар и работайте спокойно! Дядя Миша, спокойствие, только спокойствие! Скоро я приеду на биатлон, и всё будет хорошо!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Михаил Шашилов эмоционально ответил на выпады в свой адрес со стороны олимпийских чемпионов Анфисы Резцовой и Дмитрия Васильева, а также намекнул, что по окончании сезона-2021/2022 покинет национальную команду.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону начнётся в Эстерсунде (Швеция) 27 ноября. Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.