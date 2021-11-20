Союз биатлонистов России выплатил бывшему вице-президенту Тарасову около 7 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) по условиям мирового соглашения выплатил бывшему вице-президенту организации, олимпийскому чемпиону 1994 года Сергею Тарасову около 7 млн рублей, сообщает ТАСС.
В июле 2020 года, после избрания на пост президента СБР Виктора Майгурова Тарасов покинул организацию, после чего через суд начал требовать погасить задолженность по зарплате за работу на посту вице-президента, который он занимал два года при прежнем главе СБР Владимире Драчёве.
«Союз биатлонистов России проиграл дело в суде. Подавать апелляцию организация не стала. Было решено заключить мировое соглашение, по которому Тарасов получил около 7 миллионов рублей», — говорится в заявлении собственного источника ТАСС.
Отмечается, что в СБР данную информацию комментировать отказались.
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