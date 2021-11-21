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Поварницын ответил, было ли обидно за то, что его заменили Серохвостовым на Кубке мира

Поварницын ответил, было ли обидно за то, что его заменили Серохвостовым на Кубке мира
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Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как отнёсся к тому, что СБР пришлось заменить его Даниилом Серохвостовым на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, по итогам отборочных стартов Поварницын занял последнее вакантное место в основной сборной России, однако IBU не разрешил ему участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков.

«Было ли обидно? Нет. Я изначально готовился к Кубку IBU, потому что знал, что у меня нет квалификационных очков. Но в тот день, когда мы пробежали заключительный масс-старт на отборах в Ханты-Мансийске, нам начали оглашать результаты, кто куда поедет.

Мне позвонили и сказали, что всё в порядке, есть квалификация и можно ехать на Кубок мира. Уточнили, что в связи с ковидом вводили специальные условия: квалификация считалась не за три триместра, а за пять. И так я проходил. Уже почти был на пути в Австрию, когда в Лозанне прошла конференция, и там вернулись к старым правилам. Но я останусь в Австрии до конца сборов, а Даниил Серохвостов заменит меня уже в Эстерсунде», — приводит слова Поварницына Eurosport.ru.

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