Майгуров объяснил, как Казакевич попала в сборную, несмотря на слабые результаты в отборе

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил решение включить Ирину Казакевич в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. В контрольных гонках в преддверии сезона-2021/2022 Казакевич стала 10-й и 15-й.

«Да, она 10-я и 15-я в контрольных гонках, но занятое место на отборе – это лишь одна составляющая. Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке. Тренеры считают, что она способна справиться и со стрельбой.

Три человека у нас прошли по тренерскому решению: Васнецова, Куклина, Казакевич. За счёт результата на отборе прошла Резцова», — приводит слова Майгурова Sports.ru.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону начнётся в Эстерсунде (Швеция) в ближайшие выходные.