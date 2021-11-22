Майгуров объяснил, как Казакевич попала в сборную, несмотря на слабые результаты в отборе
Поделиться
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил решение включить Ирину Казакевич в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. В контрольных гонках в преддверии сезона-2021/2022 Казакевич стала 10-й и 15-й.
«Да, она 10-я и 15-я в контрольных гонках, но занятое место на отборе – это лишь одна составляющая. Ира среди сильнейших в команде по ходу, по функциональной подготовке. Тренеры считают, что она способна справиться и со стрельбой.
Три человека у нас прошли по тренерскому решению: Васнецова, Куклина, Казакевич. За счёт результата на отборе прошла Резцова», — приводит слова Майгурова Sports.ru.
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону начнётся в Эстерсунде (Швеция) в ближайшие выходные.
Комментарии
- 22 ноября 2021
-
11:36
-
11:33
-
11:25
- 21 ноября 2021
-
15:00
-
12:03
-
00:04
- 20 ноября 2021
-
16:35
-
13:36
-
13:12
- 19 ноября 2021
-
17:58
-
14:58
-
14:44
-
14:27
-
12:01
-
11:58
-
11:51
- 18 ноября 2021
-
20:25
-
13:44
-
10:58
-
10:49
-
00:45
- 17 ноября 2021
-
20:45
-
14:21
-
14:18
-
13:59
-
12:22
-
12:16
-
10:26
-
10:14
-
09:06
- 16 ноября 2021
-
23:09
-
22:04
-
21:28
-
20:30
-
18:37
Партнерский контент