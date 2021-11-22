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Виктор Майгуров прокомментировал уход Ульяны Нигматуллиной на самоподготовку

Виктор Майгуров прокомментировал уход Ульяны Нигматуллиной на самоподготовку
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Ульяны Нигматуллиной (в девичестве Кайшевой) уйти на самоподготовку в преддверии сезона-2021/2022.

«Последние два месяца Ульяна провела на индивидуальной подготовке – мы обсудили организационные действия до начала сезона. Пришли к тому, что Ульяна вписывается в общий тренировочно-организационный план Шашилова (старшего тренера. — Прим. «Чемпионата»). Её тренировки могут чем-то отличаться, но она пойдёт в тех же рамках, что и команда: если сегодня стреляем, то и она стреляет; если сегодня катаемся, то и она катается. Может, Ульяна будет бежать больше или меньше, быстрее или медленнее, но со всеми.

В случае Ульяны и Михаила Викторовича ни у кого нет претензий, недомолвок, недосказанности. Мы специально собрали после отбора всех личных тренеров и дали информацию в первоисточнике. Я акцентировал это: сборная не закрытый клуб; нет такого, что мы отобрались, уехали и не трогайте нас. Наоборот, все личные тренеры знают своих спортсменов лучше, чем тренер сборной. А тренер сборной должен следить за всеми вместе, но учитывать индивидуальные особенности. Я призвал личных тренеров: не стесняйтесь писать тренерам сборной, они в любом случае ответят – если не в моменте, то в течение дня», — цитирует Майгурова Sports.ru.

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