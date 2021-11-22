Виктор Майгуров прокомментировал уход Ульяны Нигматуллиной на самоподготовку

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Ульяны Нигматуллиной (в девичестве Кайшевой) уйти на самоподготовку в преддверии сезона-2021/2022.
«Последние два месяца Ульяна провела на индивидуальной подготовке – мы обсудили организационные действия до начала сезона. Пришли к тому, что Ульяна вписывается в общий тренировочно-организационный план Шашилова (старшего тренера. — Прим. «Чемпионата»). Её тренировки могут чем-то отличаться, но она пойдёт в тех же рамках, что и команда: если сегодня стреляем, то и она стреляет; если сегодня катаемся, то и она катается. Может, Ульяна будет бежать больше или меньше, быстрее или медленнее, но со всеми.
В случае Ульяны и Михаила Викторовича ни у кого нет претензий, недомолвок, недосказанности. Мы специально собрали после отбора всех личных тренеров и дали информацию в первоисточнике. Я акцентировал это: сборная не закрытый клуб; нет такого, что мы отобрались, уехали и не трогайте нас. Наоборот, все личные тренеры знают своих спортсменов лучше, чем тренер сборной. А тренер сборной должен следить за всеми вместе, но учитывать индивидуальные особенности. Я призвал личных тренеров: не стесняйтесь писать тренерам сборной, они в любом случае ответят – если не в моменте, то в течение дня», — цитирует Майгурова Sports.ru.
- 22 ноября 2021
-
11:36
-
11:33
-
11:25
- 21 ноября 2021
-
15:00
-
12:03
-
00:04
- 20 ноября 2021
-
16:35
-
13:36
-
13:12
- 19 ноября 2021
-
17:58
-
14:58
-
14:44
-
14:27
-
12:01
-
11:58
-
11:51
- 18 ноября 2021
-
20:25
-
13:44
-
10:58
-
10:49
-
00:45
- 17 ноября 2021
-
20:45
-
14:21
-
14:18
-
13:59
-
12:22
-
12:16
-
10:26
-
10:14
-
09:06
- 16 ноября 2021
-
23:09
-
22:04
-
21:28
-
20:30
-
18:37