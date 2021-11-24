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Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Эстерсунде

Расписание 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Эстерсунде
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С 27 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
27 ноября
13:45 мск — индивидуальная гонка, женщины.
17:00 — индивидуальная гонка, мужчины.

28 ноября
13:00 — спринт, женщины,
15:45 — спринт, мужчины.

В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

В заявку женской команды включены: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Второй этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде со 2 по 5 декабря.

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