Расписание 1-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Эстерсунде
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С 27 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция) пройдёт первый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
27 ноября
13:45 мск — индивидуальная гонка, женщины.
17:00 — индивидуальная гонка, мужчины.
28 ноября
13:00 — спринт, женщины,
15:45 — спринт, мужчины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов.
В заявку женской команды включены: Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
Второй этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде со 2 по 5 декабря.
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