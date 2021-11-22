Виктор Майгуров рассказал о состоянии сборной России перед стартом Кубка мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился ожиданиями от старта национальной команды на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), который пройдёт с 27 по 28 ноября.

«Надеюсь, наша команда с первого же этапа будет конкурентоспособной. Понимаем, что проходных стартов нет. Несмотря на то, что Олимпийские игры в феврале, нужно хорошо выступать с начала сезона.

В мужской команде есть те или иные лидеры, а у девочек более-менее ровный состав. Надеюсь, у женской сборной тоже будут лидеры. Возможно, проявят себя те, кто в прошлых сезонах был не очень ярок. Уверен, тот план, который реализует женская сборная, настроен на прогресс.

Каких-то освобождений от тренировок ни у кого из биатлонистов нет, все тренируются в полную силу. Если кто-то где-то бережётся, не участвует в каких-то контрольных стартах, это говорит о том, что все нацелены на основной старт – Кубок мира, стартующий в субботу. Будем держать кулачки», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».