«Выгоните её, она старая и бесполезная». Миронова рассказала, о чём ей пишут в соцсетях
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Биатлонистка сборной России Светлана Миронова рассказала, какие сообщения пишут ей в соцсетях.
«Запросов достаточно много. Порой предлагают какие-то контракты, бартеры, поддерживают, спрашивают автограф-карты. Иногда говорят: «Выгоните Миронову. Зачем она команде? Она старая, она бесполезная» (смеётся)», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Также спортсменка рассказала, как реагирует на негатив.
«А я сама умею с этим работать. Еще до занятий с психотерапевтом умела от этого абстрагироваться. Люди часто переходят на личности. Я провела плохую гонку — они говорят плохо обо мне, но результат в соревнованиях не характеризует меня как плохого человека. Я как-то умею не обращать внимания», — добавила она.
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