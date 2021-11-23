«Выгоните её, она старая и бесполезная». Миронова рассказала, о чём ей пишут в соцсетях

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова рассказала, какие сообщения пишут ей в соцсетях.

«Запросов достаточно много. Порой предлагают какие-то контракты, бартеры, поддерживают, спрашивают автограф-карты. Иногда говорят: «Выгоните Миронову. Зачем она команде? Она старая, она бесполезная» (смеётся)», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Также спортсменка рассказала, как реагирует на негатив.

«А я сама умею с этим работать. Еще до занятий с психотерапевтом умела от этого абстрагироваться. Люди часто переходят на личности. Я провела плохую гонку — они говорят плохо обо мне, но результат в соревнованиях не характеризует меня как плохого человека. Я как-то умею не обращать внимания», — добавила она.