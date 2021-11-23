Куклина: в день родов сделала силовую. Думала, живот от нагрузки тянет, а это схватки

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, что изменилось в её жизни после рождения ребёнка. Дочь Куклиной появилась на свет в 2015 году.

«После рождения ребёнка поменялось многое, в первую очередь сами мысли, ценности. Наверное, я действительно поняла, что есть жизнь, которая дороже собственной. Что касается тренировочного процесса, мы сделали большую ошибку. Хотели вернуться максимально быстро, и я тренировалась всю беременность. Даже отчётливо помню, как в день родов сделала небольшую силовую. Думала, низ живота тянет от нагрузки, а оказывается, это схватки весь день были. Я даже этого не поняла.



Беременность прошла легко. Тогда, наверное, ещё сама не понимала, вернусь ли на сто процентов, пойдёт или нет. Потом уже, когда родила, поняла, что есть большое желание, недосягаемая цель. Муж и свекровь начали поддерживать. В весе абсолютно не прибавила, мне не пришлось ничего скидывать.

Подготовились к чемпионату России. В принципе, я выполнила тогда все критерии отбора. По-моему, во всех гонках заехала в тройку, но в итоге ни в один состав меня не включили. Мне было 25 лет, и тогда уже начали говорить, что это возраст. Конечно, тогда было ужасное расстройство с пониманием, что 25 лет — это уже возраст и с меня уже ничего нельзя взять, ничего не натренируешь, будто бы у женщин в 25-27 плато, после которого мы не растём. Это не так, особенно если есть желание и поддержка», — сказала Куклина в интервью YouTube-каналу Тимофея Лапшина.