Ни один из экспертов сайта IBU не спрогнозировал попадание россиян в топ-3 Кубка мира
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Ни один из экспертов официального сайта Международного союза биатлонистов (IBU) не включил россиян в топ-3 по итогам предстоящего сезона-2021/2022 Кубка мира. В число экспертов вошли бывшие биатлонисты Лив Грете Шельбрейд, Хелена Экхольм и Алексис Бёф, а также комментаторы биатлона на европейских ТВ-каналах.
Победителем сезона Кубка мира у мужчин эксперты почти единогласно назвали Йоханнеса Бё, и лишь один участник опроса проголосовал за Кентена Фийона Майе. Что касается женского зачёта, то в нём чаще других упоминались имена Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд.
Напомним, Йоханнес Бё и Тириль Экхофф являются действующими обладателями Кубка мира по биатлону. Сезон-2021/2022 стартует в Эстерсунде (Швеция) в эту субботу, 27 ноября.
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