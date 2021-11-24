Цветков: очень огорчён, что гонка Кубка России и прогноз "-20 °С" выпали на один день

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о готовности к старту Кубка России в Ханты-Мансийске.



«Прогноз на завтра: -20 °С. Стартуем Кубок России — спринт. Очень огорчён, что эти два события запланированы на один день», — написал Цветков в «сторис» своего «инстаграма».



Ещё в конце сентября 29-летний спортсмен заявил, что не имеет шансов попасть на первый этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). По его словам, это понимание у него присутствует ещё с мая. На старте нового сезона биатлонист настраивается на участие в Кубке IBU.



Максим Цветков — чемпион мира 2017 года в эстафетной гонке, чемпион Европы 2014 года в гонке преследования, чемпион всемирных военных игр 2017 года, двукратный чемпион мира среди юниоров и трёхкратный чемпион мира среди юношей.

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