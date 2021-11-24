Светлана Ишмуратова призналась, что скрыла болезнь ради попадания в эстафету на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила, что была близка к завершению карьеры накануне триумфального выступления на Играх в Турине в 2006 году.



«Буквально за два года до Турина у меня было дикое желание всё бросить. Я настолько устала бороться с тренерами, доказывать, что я не верблюд. Каждое попадание в эстафетную гонку для меня было непростым, постоянно была на волоске. Понимала, что в любом случае прохожу, потому что я второй или третий номер в команде. Но тренеры любили говорить: «Мы ещё подумаем». Я говорю: «Вы мне скажите точно, настраиваться ли мне на эстафету». И меня уже всё-таки прибивал возраст.



Так получилось, что в Рупольдинге, на последнем этапе Кубка мира перед Олимпиадой в Турине, я заболела. В этот день я должна была бежать эстафету. Понимала, что если эту эстафету не побегу, то меня не поставят на Олимпийские игры. А до этого мне тренер говорил: «Чтобы не было больше вопросов, побежишь гонку или нет, ты должна быть лидером команды». Захотелось сказать ему: «Попробуйте в 32 года в циклическом виде спорта стать лидером команды». На что он сказал: «Считаю, что ты можешь».



У меня просто выбора не было, надо было бежать эстафету. Температура у меня — 38 градусов. Естественно, врачу команды ничего не говорю: нельзя же, иначе снимут, заменят. Старт был в пять вечера, и мне надо выдержать до этого времени. А к вечеру температура имеет свойство подниматься. Конечно, таблетки температуру сбили, но не до конца. Помню пристрелку, когда тебя всю лихорадит, а тебе надо пристреляться и чтобы тренеры не заметили, что тебя всю трясёт. Надо же изображать улыбку: ты такая весёлая, счастливая, что вообще бежишь эстафету! Зашла в домик, где мы раздевались, сидела и молилась богу, чтобы у меня сердце не остановилось, когда я буду бежать там. Честно говоря, не помню, как бежала эту эстафету. У меня какие-то отрывистые воспоминания. Слава богу, выиграли», — сказала Ишмуратова в эфире телеканала «Звезда».