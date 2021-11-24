«Всё занято. Что вы?» Олимпийская чемпионка Ишмуратова о том, почему не работает тренером

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова объяснила, почему после завершения профессиональной карьеры не работает в качестве тренера.



«Как у нас получается? Добилась спортивных успехов, достигла потолка для любого спортсмена — побед на Олимпийских играх, а тренером предлагают идти в детскую спортивную школу, начинать с низов. Берёшь ребятишек и начинаешь тренировать. Зарплата какая? Маленькая. Ты с огромным багажом, опытом, который ты можешь передать спортсменам высшего мастерства, идёшь работать с маленькими. А этот опыт растрачивается. Темпы жизни таковы, что меняются условия.



Больше никуда мне идти не предлагают. Никаких предложений, все места заняты. Что вы? Конечно. Всё занято. Куда бы ты ни пошёл, нигде ты не нужен. Все места заняты. Зачем кого-то брать? Места заняты другими людьми, которые занимаются своей деятельностью: спортивные чиновники и всё такое. Понимаете, все места заняты, никто тебя не видит. Пока ты бегал спортсменом, ты был нужен. А как только закончил спортивную карьеру...» — сказала Ишмуратова в эфире телеканала «Звезда».

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