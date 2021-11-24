Цветков, Акимова, Подчуфарова и Сливко пробегут спринты на первом этапе Кубка России

Завтра, 25 ноября, в Тюмени и Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону в сезоне-2021/2022. Спортсмены пробегут спринтерские гонки.

В соревнованиях у женщин в Тюмени в числе прочих примут участие Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко и Маргарита Васильева.

У мужчин на старт в Ханты-Мансийске среди прочих выйдут: Максим Цветков, Семён Сучилов, Юрий Шопин и Кирилл Бажин.

Отметим, что вышеперечисленные спортсмены не сумели отобраться в сборные России на этапы Кубка IBU и Кубка мира. Акимова же из-за гайморита не приняла участие в контрольных стартах команды.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября. В его программу вошли индивидуальные и спринтерские гонки.