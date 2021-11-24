Цветков, Акимова, Подчуфарова и Сливко пробегут спринты на первом этапе Кубка России
Поделиться
Завтра, 25 ноября, в Тюмени и Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России по биатлону в сезоне-2021/2022. Спортсмены пробегут спринтерские гонки.
В соревнованиях у женщин в Тюмени в числе прочих примут участие Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко и Маргарита Васильева.
У мужчин на старт в Ханты-Мансийске среди прочих выйдут: Максим Цветков, Семён Сучилов, Юрий Шопин и Кирилл Бажин.
Отметим, что вышеперечисленные спортсмены не сумели отобраться в сборные России на этапы Кубка IBU и Кубка мира. Акимова же из-за гайморита не приняла участие в контрольных стартах команды.
Первый этап Кубка мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 27 по 28 ноября. В его программу вошли индивидуальные и спринтерские гонки.
Комментарии
- 24 ноября 2021
-
18:29
-
17:30
-
16:51
-
16:22
-
16:17
-
12:00
-
09:04
-
09:00
-
00:57
-
00:49
-
00:39
-
00:08
- 23 ноября 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:53
-
22:08
-
17:52
-
16:46
-
12:19
-
11:01
-
10:57
-
08:20
-
00:44
- 22 ноября 2021
-
19:55
-
18:55
-
17:28
-
11:36
-
11:33
-
11:25
- 21 ноября 2021
-
15:00
-
12:03
-
00:04
- 20 ноября 2021
-
16:35
-
13:36
-
13:12
Партнерский контент