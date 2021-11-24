Кто станет победителем Кубка мира — 2021/2022 по биатлону?

27 ноября в Эстерсунде (Швеция) стартует Кубок мира по биатлону олимпийского сезона – 2021/2022. Биатлонисты примут участие в индивидуальных (27 ноября) и спринтерских гонках (28 ноября).

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Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является норвежец Йоханнес Бё. В сезоне-2020/2021 судьба трофея у мужчин решалась в последней гонке, за него боролись Бё и его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Для младшего Бё это была третья подряд победа в общем зачёте Кубка мира.

Отметим, что в последний раз россиянин завоёвывал «Большой хрустальный глобус» в сезоне-1995/1996, им был Владимир Драчёв.